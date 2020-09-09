"Когда всплывают какие-то схематозы, он все переводит в шутку" - Богдан рассказал о Зеленском и его окружении

"Владимир Александрович сейчас бронзовый", - говорит Богдан

Президент Владимир Зеленский переводит все в шутку, когда при нем всплывают какие-то схематозы в его окружении. Об этом заявил бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"То, что я знаю точно, когда при нем всплывают какие-то схематозы в его окружении, он все переводит в шутку. Он не наказывает, он говорит: "Ну это же свои там это". Он переводит в шутку нехорошие истории. Там, где надо наказывать, он отмалчивается. Даже не отмалчивается, делает вид, что он не понял, что происходит. Нн понимает, но делает вид", - сказал Богдан в интервью Дмитрию Гордону.

О "бронзовом" Зеленском

"Когда Кирилл (заместитель руководителя ОП Тимошенко. - Gazeta.ua) отвечал за информационную политику Офиса президента и президента, то президент был живой, веселый, "свой парень". А сейчас Кирилла отодвинули - и там пришли аферисты медиарынка. Владимир Александрович сейчас бронзовый. Они его не просто вживую зализали до бронзового цвета, они сделали из него какого-то Брежнева"

О срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев"

"Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. Человек, который совершил этот телефонный звонок - он фактически признался, что он его совершил. Я знаю, что был звонок. Я знаю, кто звонил, и куда звонил, и кому звонил"

По словам Богдана, звонок сделал человек "из ближайшего" окружения Зеленского.

О председателе СБУ Баканове

"Я Владимиру Александровичу говорил 20 раз, не потому что, он мне нравится или не нравится, но глава СБУ не летает за рубеж, вообще не летает, не ездит отдыхать. Потому что если его украдут, подсыпят наркотики, подложат какую-то свинью или свина. Если что-то случится, он станет зависим от профессиональных спецслужб других стран"

О якобы договоре руководителя ОП Ермака с россиянами

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. Там есть 12 или 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий. Мы вам корабли – вы нам воду в Крым. Мы вам пленных – вы нам прямое авиасообщение. Мы вам $3 млрд по решению суда, а вы нам. Я точно знаю, что в этом перечне подразумевалось увольнение всех прозападных политиков. Уже всех уволили, остался один Аваков"

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О "теплой ванне" для президента

"Он (руководитель ОП Андрей Ермак. - Gazeta.ua) удобен. Как итальянские туфли. Он не приносит плохих новостей, он не задает сложных вопросов, он всегда мягкий, добрый и говорит хорошие слова. Вот этот эффект теплой ванны, когда все вокруг хорошо, потому что тебе говорят, что вокруг все хорошо"



Об отдыхе Зеленского в Омане

"Человек половину своей жизни проводил за границей. У него была свободная профессия, когда ты едешь, куда хочешь, делаешь, что хочешь, говоришь, что хочешь, и ни перед кем не отчитывается. А здесь правила, правила, правила. Просто он устал , он захотел на море"

О связях ОП с Порошенко

"Я слышал, что некоторые чиновники Офиса президента часто бывают в "Санаханте" (ресторан в Киеве - Gazeta.ua), где "совершенно случайно" обедают с Петром Алексеевичем. И эти "совпадения" бывают очень-очень часто"

О Ермаке на телеканалах

"Прямой" канал очень плохо отзывается о президенте, но нет ни слова плохого о Ермаке. И возьмем "112-й", "Zik", NewsOne. Вот Кабмин – это вообще страшное зло, Зеленский плохой, а слова о Ермаке нету"



О выборах мера Киева

"Насколько я знаю, сейчас план Офиса президента: Ирина Верещук заходит во второй тур. Понятно, проигрывает. Социологию не обманешь и уже ничего не исправишь. Ну только если какие-то инопланетяне прилетят. А так – шансов ноль. Но если она заходит во второй тур, то они хотят назначить Ирину Верещук главой КГГА, оставив Кличко фактически спикером Киевсовета без возможности управлять непосредственно. Это как спикер и премьер-министр. Один делает – куда тратит, а второй – как тратит"



О замене Арахамии Тищенком

"Я считаю, что наибольшее влияние на президента имеет депутат Николай Тищенко. Еще в декабря 2019 году очень активно обсуждалось в Офисе (и Владимир Александрович с этим соглашался) поменять Давида Арахамию, главу фракции "Слуги народа", которого я привел в нашу команду, на Николая Тищенко"

О кадровой политике Зеленского

"Поскольку 20 лет он выбирал правильных актеров, он видит не картинку, а замочную скважину – он выбирает типажи. Вот ему не нравился министр обороны Загороднюк, потому что он не похож на министра обороны. Это бизнесмен. Так он должен быть бизнесменом. Его задача – правильные контракты, честная экономика, бюджет и покупать то, что надо, а не то, что выгодно. А ему нужен был генерал, знаешь, такой усатый, должен ходить, глаз, смотрящий вдаль, тупой. Вот так всех министров он и поменял. Он уволил тех, кто ему не нравился, и понабирал тех, которые на роль"

После опубликованного интервью Богдан заявил в Facebook: "В связи с физической угрозой вынужден перейти украинско-румынскую границу, за всеми моими приключениями теперь следите здесь" и сделал ссылку на свой Telegram-канал.

В феврале президент Владимир Зеленский освободил от Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. В тоже время назначил Андрея Ермака. Богдан до назначения работал адвокатом олигарха Игоря Коломойского. В июне экс-руководитель ОП заявил, что президент Зеленский власть "превратил в посмешище".