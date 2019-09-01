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воскресенье, 01 сентября 2019 00:21

Когда возьмутся за коррупционеров и "контрабас"

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Когда возьмутся за коррупционеров и &quot;контрабас&quot;
Зеленский пообещал разобраться с коррупционерами и контрабандистами. Фото: z-pravda.in.ua

Осенью текущего года могут начаться судебные процессы над коррупционерами.

"Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Далее - у нас появится генпрокурор. И я думаю, что осенью, когда появятся и Антикоррупционный суд, и генпрокурор, все начнется", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу "1+1".

"Родину продавать нельзя. Поэтому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить", - сказал он, отвечая на вопрос об "аукционе уголовных дел".

Зеленский также выразил уверенность, что к концу 2019 не будет контрабанды.

"Мы покончим с контрабандой, когда будет реформирована таможенная служба и налоговая. Думаю, до конца 2019 прибьем "контрабас". Они очень боятся. И действительно на таможне и на границе, очень сильно, в разы уменьшилась контрабанда. Они стоят, не знают, куда нести", - заявил он.

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Также Зеленский прокомментировал возможность возникновения групп влияния в большой политсиле "Слуга народа" в новоизбранном парламенте.

"К ним уже ходят люди. ... Они знают, что я по телефону говорил уже некоторым. Я им говорил откровенно: я вас прибью. Найду и убью просто. Я им сказал. Это просто позор. Поэтому они знают мое отношение", - заявил президент.

Напомним, что одним из слоганов предвыборной кампании Зеленского был "Весна придет - сажать будем".

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