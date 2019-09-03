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вторник, 03 сентября 2019 07:52

Когда в Украине запустят земельную реформу

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Когда в Украине запустят земельную реформу
Алексей Гончарук поддержал разрешение иностранцам покупать землю в Украине. Фото: rbc.ua

Рынок земли в Украине может заработать летом 2020 года, но соответствующий закон необходимо принять уже осенью.

"По поводу рынка земли, то президент говорил о принятии закона, а я говорю о запуске рынка - это во времени разведены вещи. С моделью мы должны определиться сейчас - осенью, закон должен быть принят сейчас - осенью. Запустят рынок тогда, когда будет порядок в земельном кадастре и будут инструменты, которые позволят правительству создать для украинского фермера условия не хуже как у иностранных коллег. В фермера должен быть доступ к ресурсу, право и возможность купить землю и честно в нее вкладывать", - заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук в эфире ICTV.

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Премьер-министр считает, что к лету 2020 году общая кредитования в гривне будет дешевле, чем в современных условиях. Это даст возможность украинским фермерам брать кредиты по более низкой процентной ставке.

Он также поддержал разрешение иностранцам покупать землю в Украине, но при условии регистрации юридического лица и уплаты налогов в Украине.

Земельную реформу в Украине проведут в 2019-м, а рынок земли откроют в 2020-м. И пригласил представителей турецкого бизнеса к инвестициям в сельское хозяйство на юге Украины. В частности для создания систем на улучшение свойств почвы.

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