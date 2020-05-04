Когда соберется Рада

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 12 мая. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Планируем во втором чтении во вторник рассмотреть законопроект о банках", - цитирует нардепа "Інтерфакс-Україна".
До даты проведения внеочередного заседания закончится предусмотренный регламентом срок для ознакомления депутатов со сравнительной таблицей поправок ко второму чтению законопроекта о банках.
Кравчук не исключила, что у депутатов будет полноценный рабочий день.
"Хотелось бы, чтобы это был фактически полноценный рабочий день", - сказала представитель партии власти.
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На прошлой неделе Верховная Рада поддержала применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта о банковской деятельности.
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