Когда соберется Рада

На этой неделе парламент не будет собираться на заседание. Фото: iportal.rada.gov.ua

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 12 мая. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Планируем во втором чтении во вторник рассмотреть законопроект о банках", - цитирует нардепа "Інтерфакс-Україна".

До даты проведения внеочередного заседания закончится предусмотренный регламентом срок для ознакомления депутатов со сравнительной таблицей поправок ко второму чтению законопроекта о банках.

Кравчук не исключила, что у депутатов будет полноценный рабочий день.

"Хотелось бы, чтобы это был фактически полноценный рабочий день", - сказала представитель партии власти.

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На прошлой неделе Верховная Рада поддержала применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта о банковской деятельности.