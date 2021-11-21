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воскресенье, 21 ноября 2021 13:44

Когда построят музей Революции достоинства
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Игорь Пошивайло работает генеральным директором Национального музея Революции достоинства с сентября 2016 года.
Фото: Назар Вальчук
Музей должен разместиться на аллее Героев Небесной сотни.
Под строительство музея отвели около гектара земли.

Строительные работы по сооружению Национального музея Революции достоинства могут начаться в конце 2022 года. Само строительство будет длится 3-5 лет.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал генеральный директор музея Игорь Пошивайло.

"Проходит процесс проектирования музея. Объявлена закупка на отбор генпроектировщика. Торги должны завершиться 24 ноября, надеюсь получим победителя.

Это будет означать, что к концу следующего года проектные работы будут завершены. И можно будет уже приступать к поиску генподрядчика, подготовительным строительным работам в конце 22 года", - рассказал он.

План сооружения музея рассчитан на 3-5 лет.

"Опять же зависит от разработки проектно-сметной документации. Проектное предложение, которое получили по результатам международного конкурса - это идея. Ее нужно реализировать в жизнь, учитывая ситуацию с ограничениями, строительными нормами. Точные сроки постройки музея зависят от самого проекта, который предложат, политической воли, наличия необходимого финансирования", - сказал Игорь Пошивайло.

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По приблизительным подсчетам, строительство обойдется в 1 млрд грн.

"Политическая воля есть. Из государственного бюджета выделяются средства, двигаемся, преодолевая бюрократические препятствия. В этом году немецкие архитекторы передали нам авторское право проектирования. Что разблокировало весь процесс.

Конечно, общество, журналисты спрашивают: почему так долго? Поскольку подобный музей, мемориал должны уже быть. С другой стороны, есть процедуры и нехватка опыта в Украине по строительству новейших культурных учреждений и по результатам международного конкурса. Музей - это ведь не только здание, а все, что будет внутри, инфраструктура", - объяснил Пошивайло.

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы.

21 ноября утром в Киеве возле храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников прошла молитва за Украину.

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Дата
21
ноября

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