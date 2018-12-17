Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт

Президенту Петру Порошенко удается быть убедительным, говорит политолог Николай Давыдюк. Фото: Николай Лазаренко

Президент Петр Порошенко уверенно общается на камеры, но иногда переигрывает себя. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Николай Давыдюк.

"Президенту было важно подчеркнуть свою роль в становлении церкви. Поэтому сразу по горячим следам решил провести пресс-конференцию. После успешного собора перетянуть на себя политические бонусы.

Все, что происходит за три месяца до выборов, так или иначе с ними связано. И политики, в частности, использовать церковную тему.

Порошенко удается уверенно говорить перед телекамерами. Не допускать "фейлов". Быть убедительным. Субботнее решение действительно историческое. К которому приложили руку и предшественники. От Кравчука к Ющенко, который продвигал церковный вопрос. Фактически Порошенко реализовал то, что не сделал Виктор Андреевич.

Порошенко переигрывает сам себя. Когда использует эмоции, пытается пробить слезу. Считает, что это круто. Но как раз тогда ему не верится. Он не такой харизматичный, как Тимошенко или Ляшко, но имеет свой стиль", - сказал политолог.

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16 декабря президент Петр Порошенко провел пресс-конференцию, на которой ответил на 36 вопросов.