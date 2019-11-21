Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков

Стоимость избирательной кампании в округе стартует от $1,5 млн, говорит эксперт.

Для большинства народных депутатов штрафы за прогулы незаметны.

Об этом Gazeta.ua сказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

В организации посчитали, что в ноябре 299 народных депутатов из 423 посетили все парламентские заседания.

На заседаниях зарегистрировали 83% депутатов из "Голоса", 80% - "Слуги народа", 69% "Европейской солидарности", 61% "Оппозиционноq платформы - За жизнь", 57% "Батькивщины". Самая низкая посещаемость у депутатов из группы "За будущее" - 52%.

"Чем больше в депутатской группе или фракции бизнесменов, тем меньше ее активность и законотворчество. И в комитетах и ​​в сессионном зале, - говорит Алексей Кошель. - Например, группа "За будущее" сформирована из представителей бизнеса.

Стоимость избирательной кампания в округе - организационная работа, реклама, - стартует от $1,5 млн. Поэтому для тех, кто может привлечь такие мегаресурсы, потеря части зарплаты в 60 тыс. грн может даже быть незаметной.

Штрафы действуют для небольшого количества депутатов - 10-20%. Которые работают, как чистые политики. Для которых зарплата - основной источник поступлений в семейный бюджет. Но для подавляющего большинства штрафы незаметны. Скорее это привлечение внимания - публикуются списки оштрафованных и это уменьшает уровень доверия к ним со стороны избирателя.

В парламенте прошлого созыва одним из самых результативных депутатов был Виктор Пизеник. Показывал участие в голосованиях на уровне 99%. Вместе с тем не был активным на телешоу, не делал скандальных заявлений.

Часто политики искаженно воспринимают выполнения своих обязанностей в зале или комитетах. Считают это второстепенным. Зато более активны в соцсетях. Или регистрируют скандальные законопроекты, чтобы привлечь к себе внимание. Как "слуга народа" Александр Дубинский, который зарегистрировал постановление об отставке тогдашней и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Когда кадровое назначение по новому министру решался в тот же день в сессионном зале".

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.