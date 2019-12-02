Когда и на базе чего заработает телеканал для оккупированных районов Донбасса

"Наша задача - сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине", - Бородянский. Фото иллюстративное, Pixabay

Телеканал для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей планируют запустить с февраля 2020 году на базе телеканала UA TV.

Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Именно сейчас идет процесс создания такого телеканала на базе UA TV, который должен быть запущен уже в феврале. Повторяю: его эфирное вещание будет только на временно оккупированных территориях".

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"Наша задача - сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, которые живут на этой территории, диалог - в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача - донести правдивую информацию. Речь будет и украинская, и российская ".

UA TV - это телеканал иновещания, который принадлежит Министерству информационной политики. Он должен доносить для иностранной аудитории объективную, актуальную и полную информацию о событиях в Украине, а также формировать и поддерживать положительный имидж Украины в мире. Летом 2019 заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что команда президента имеет разработанный вариант запуска украинского русскоязычного канала, "которым мы сможем покрывать русскоязычное население во всем мире".