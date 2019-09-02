Когда будут местные выборы

Местные выборы будут после завершения децентрализации, говорит президент.

Местные выборы должны состояться в 2019-2020 годах на базе нового административно-территориального устройства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями правительства, парламента и правоохранительных органов в понедельник.

"Неотложное завершение процесса децентрализации, в частности внесение изменений в Конституцию, передача реальной власти, ресурсов и финансов на места.

Определить окончательные правила формирования государственного административно-территориального устройства, закрепить границы каждой административно-территориальной единицы, завершить объединение территориальных общин, реформировать местные органы исполнительной власти, которые, в частности, будут контролировать законность решений вновь органов местного самоуправления.

Провести местные выборы на новой административно-территориальной основе", - дал указание глава государства.

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