"Кодную тысячу" можно потратить на коммуналку - Зеленский

Старшие 60 лет украинцы смогут оплачивать коммуналку полученными за вакцинацию против коронавируса деньгами. Фото: Минцифры

Старшие 60 лет украинцы смогут оплатить коммуналку деньгами, полученными за вакцинацию против коронавируса в рамках программы "Поддержка".

Программа будет расширена в феврале, сообщил на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский, передает Gazeta.ua.

"В течение февраля, мы дополнительно расширим программу "єПідтримка" для пожилых людей - они будут иметь возможность использовать эти деньги на оплату коммунальных услуг", - сказал Зеленский.

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Президент напомнил, что с 24 января "ковидную тысячу" граждане старше 60 лет могут использовать для покупки лекарства в аптеках.

Зеленский пока не объяснил, когда вступит в силу это изменение в программе и когда пенсионеры смогут рассчитываться "ководной тысячей" за коммуналку.

Вакцинированным людям с инвалидностью первой группы можно будет потратить 1000 грн помощи от государства на лекарства. Минсоцполитики совместно с Минцифрами работают над возможностью расширения инициативы "поддержка" и на другие группы населения.