Коболев не оценил внимания Коломойского

Коболев не хочет быть премьером. Фото: Корреспондент.net

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев не имеет премьерских амбиций.

Должность главы правительства предсказал Коболеву бизнесмен Игорь Коломойский, говорится в ТСН.

Однако Коболев заявил, что не имеет политических амбиций. "Я просто сижу и разговариваю. Без политических амбиций, без замен, без планов", - сказал он журналисту, который застал Коболева в лобби-баре одной из гостиниц во время бизнес-форума в Киеве. Он был в компании бывшего топ-менеджера Нафтогаза и экс-заместителя министра энергетики Игоря Диденко.

Коболев добавил, что слова Коломойского не комментирует, а желание стать премьером у него нет.

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Напомним, что в одном из интервью Игорь Коломойский поместил в список претендентов на высшие должности главу МВД, руководителя СНБО и топ-менеджмент "Нафтогаза".