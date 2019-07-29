"Коалиция уже есть" - представитель Зеленского

"Коалиция уже есть, монобольшинство", - представитель Зеленского в Кабмине. ФОТО: Facebook Андрей Герус

Коалиция в Верховной Раде уже есть - это монобольшинство партии "Слуга народа", которая получила 254 места в новом парламенте.

"Коалиция уже есть, монобольшинство", - заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус в интервью "РБК-Украина".

На вопрос, не идут ли уже переговоры с "Голосом" Святослава Вакарчука о коалиции, Герус ответил: "Посмотрим".

"Это же зависит и от "Голоса", от их позиции и политических пожеланий", - отметил представитель Зеленского.

"Коалиция займет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президентская фракция в Раде спускает с тормозов предохранители диктатуры

Ранее лидер "Голоса" Святослав Вакарчук заявлял, что его политсила готова объединяться в коалицию с партиями, которые соответствуют четким условиям.

Коалиция должна формироваться на основе соглашения, сказал Вакарчук.