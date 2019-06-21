Княжицкий очертил угрозы от решения Конституционного суда относительно выборам

 
Ексклюзивы
1/5
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 666
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 720
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 2124
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1611
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1467
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 5013
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1503
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 297
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 324
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7875
Фото
Все фото
4
3
9
3
4
Зеленский переезжает с Банковой: появились фото нового офиса
Зеленский переезжает с Банковой: появились фото нового офиса
Смерть Тымчука: Рада прервала работу
Смерть Тымчука: Рада прервала работу
Советская мебель и кондиционер: показали квартиру, где вырос Зеленский
Советская мебель и кондиционер: показали квартиру, где вырос Зеленский
Плюнули на декоммунизацию: Харьковский горсовет возобновил проспект Жукова
Плюнули на декоммунизацию: Харьковский горсовет возобновил проспект Жукова
Зеленский прилетел в Париж
Зеленский прилетел в Париж
Видео
Все видео
Зеленский под видом новых лиц подсовывает старый нафталин - Княжицкий
Зеленский под видом новых лиц подсовывает старый нафталин - Княжицкий
Порошенко призывает собрать СНБО
Порошенко призывает собрать СНБО
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский показал свой кабинет на Банковой
Зеленский показал свой кабинет на Банковой
Появилось видео с места гибели Тымчука
Появилось видео с места гибели Тымчука
Интервью
1/5
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 666
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 477
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2097
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 261
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
пятница, 21 июня 2019 10:11

Княжицкий очертил угрозы от решения Конституционного суда относительно выборам

  Комментировать
Княжицкий очертил угрозы от решения Конституционного суда относительно выборам
Николай Княжицкий обратил внимание, что не все судьи КС назвали указ Зеленского конституционным. Фото: zaxid.net

Народный депутат и один из подписантов представления в Конституционный суд Николай Княжицкий считает неконституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов, хотя и признает любое решение КС.

Об этом Княжицкий сказал в четверг в прямом эфире программы "Говорит Большой Львов".

Политик отметил, что ряд судей голосовали против. В частности, Николай Мельник и Сергей Сас - опытные судьи Конституционного суда, которые не считают указ конституционным.

Княжицкий назвал указ Зеленского политически мотивированным и напомнил о примере Молдовы, где субъектность страны оказалась под угрозой из-за закулисных договорённостей между Администрацией президента США Дональда Трампа и представителями Российской Федерации. По словам Княжицкого, большие геополитические игроки могут осуществлять шаги для потери субъектности и Украиной, для чего им выгоден послушный и неопытный парламент.

"Сейчас мы видим, что советник президента по нацбезопасности США Джон Болтон планирует встретиться с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Израиле, где они, вероятно, будут обсуждать ситуацию в Украине. Американцы надеются, что найдут какой-то компромисс с Путиным, но я в это не верю. Трампу нужно выиграть следующие выборы, американские и российские бизнесмены хотят поделить между собой Украину. Но я не уверен, что в Украине это сработает, потому что мы имеем честных и ответственных политиков, которые отстоят нашу субъектность", - заявил Княжицкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банковая отреагировала на решение Конституционного суда

21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Верховную Раду на 21 июля.

Фракция "Народного фронта" собрала подписи нардепов под представлением в Конституционный суд относительно конституционности указа президента. 20 июня суд признал указ конституционным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Княжицкий очертил угрозы от решения Конституционного суда относительно выборам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

Украинцы разорвали давнее соглашение с Москвой

Исчезнувших супругов нашли убитыми

Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 68356
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко 1 Просмотров: 42476
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 41878
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 34479
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко 1 Просмотров: 28370
Политика
В ЕС не признают российские паспорта
В ЕС не признают российские паспорта Просмотров: 27
Зеленский под видом новых лиц подсовывает старый нафталин - Княжицкий
Зеленский под видом новых лиц подсовывает старый нафталин - Княжицкий
 Просмотров: 540
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
5
 Просмотров: 666
Зачем Зеленский отменил 161 закон
Зачем Зеленский отменил 161 закон Просмотров: 2115
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
19
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
8
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
5
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
4
Никто Россию жалеть не будет: Европейский суд принял прогрессивное решение
3
В Минобороны уже не считают Зеленского призывником
Голосов: 4049
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua