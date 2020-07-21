Княжицкий о давлении на "Прямой": ГБР интересуют патриотические медиа, а не каналы Медведчука

Нардеп Николай Княжицкий удивлен избирательностью внимания к телеканалам со стороны ГБР. Фото: Главком

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что телеканал "Прямой" занимает объективную проукраинскую позицию и "никогда не давал оснований для давления и преследований со стороны силовых органов".

"В студии "Прямой" всегда есть представители госвласти, политики из "Слуги народа". То есть канал занимает объективную проукраинскую позицию. Поэтому неправильно преследовать "Прямой" только за то, что этот канал является в определенной степени оппозиционным, но соответствует стандартам", – заявил нардеп в эфире "Прямой" в понедельник.

В тоже время, Княжицкий удивлен избирательностью внимания к телеканалам со стороны ГБР.

"Другой вопрос - почему не преследуют каналы Медведчука. Хотя это абсолютное промывание мозгов и искажение информации. Но наши силовые органы интересует именно "Прямой". А также другие медиа, которые имеют проукраинскую повестку дня, являются патриотическими и поддерживают независимость Украины, ее язык и культуру", - сказал политик.