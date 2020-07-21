Княжицкий о давлении на "Прямой": ГБР интересуют патриотические медиа, а не каналы Медведчука

 
Ексклюзивы
1/5
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Просмотров: 234
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 387
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1035
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3114
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 432
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2691
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 954
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 864
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 720
Фото
Все фото
6
9
8
11
3
В Белоруссии на аукционе продают &quot;юридическое дело&quot; Януковича
В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Под судом люди требуют арестовать Медведчука, который хочет запретить книгу о Стусе
Под судом люди требуют арестовать Медведчука, который хочет запретить книгу о Стусе
Топ-чиновнику пытались дать $800 тыс. взятки
Топ-чиновнику пытались дать $800 тыс. взятки
Видео
Все видео
Смена правительств, "антиколомойский" закон, секс-скандалы: чем запомнилась Рада за неполный год работы
Смена правительств, "антиколомойский" закон, секс-скандалы: чем запомнилась Рада за неполный год работы
Лукашенко заявил о планах оппозиции свергнуть его власть
Лукашенко заявил о планах оппозиции свергнуть его власть
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
"Слуга" Гетманцев назвал "фашистами" тех, кто выступает в защиту украинского языка
"Слуга" Гетманцев назвал "фашистами" тех, кто выступает в защиту украинского языка
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1242
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5058
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1440
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3573
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
20 июля 2020
Просмотров: 504
На роду написано
Кажуть, прізвище лишає відбиток на долі людини. Я в таке не вірю, але життя постійно підкидає сюжети для роздумів на цю тему. Знайома з прізвищем ...
вторник, 21 июля 2020 11:15

Княжицкий о давлении на "Прямой": ГБР интересуют патриотические медиа, а не каналы Медведчука

  Комментировать
Княжицкий о давлении на &quot;Прямой&quot;: ГБР интересуют патриотические медиа, а не каналы Медведчука
Нардеп Николай Княжицкий удивлен избирательностью внимания к телеканалам со стороны ГБР. Фото: Главком

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что телеканал "Прямой" занимает объективную проукраинскую позицию и "никогда не давал оснований для давления и преследований со стороны силовых органов".

"В студии "Прямой" всегда есть представители госвласти, политики из "Слуги народа". То есть канал занимает объективную проукраинскую позицию. Поэтому неправильно преследовать "Прямой" только за то, что этот канал является в определенной степени оппозиционным, но соответствует стандартам", – заявил нардеп в эфире "Прямой" в понедельник.

В тоже время, Княжицкий удивлен избирательностью внимания к телеканалам со стороны ГБР.

"Другой вопрос - почему не преследуют каналы Медведчука. Хотя это абсолютное промывание мозгов и искажение информации. Но наши силовые органы интересует именно "Прямой". А также другие медиа, которые имеют проукраинскую повестку дня, являются патриотическими и поддерживают независимость Украины, ее язык и культуру", - сказал политик.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Княжицкий о давлении на "Прямой": ГБР интересуют патриотические медиа, а не каналы Медведчука». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Одно из чудес света разрушило землетрясение

Ловца диких животных называли "живодером"

Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке

Завершилась самая популярная книжная серия всех времен

Самое читаемое
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа Просмотров: 21906
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева Просмотров: 11691
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
 Просмотров: 9252
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 7803
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
4
 Просмотров: 7182
Политика
Зеленский отреагировал на захват автобуса террористом
Зеленский отреагировал на захват автобуса террористом Просмотров: 288
В МИД Украины назвали условие встречи Зеленского и Путина
В МИД Украины назвали условие встречи Зеленского и Путина Просмотров: 207
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
 Просмотров: 387
Россию предупредили о длительной расплате за вмешательство в выборы США
Россию предупредили о длительной расплате за вмешательство в выборы США Просмотров: 189
В США одобрили новые санкции против России
В США одобрили новые санкции против России Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
5
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
3
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
1
Стадион "Черноморец" продали американцам
1
Девушку избили за два места в маршрутке
Голосов: 17222
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua