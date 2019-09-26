Князев остался в МВД – на новой должности

Князева оставили в МВД советником Авакова. Фото: из открытых источников

Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова на общественных началах. Также он вошел в коллегию министерства.

Об этом сообщили на сайте МВД.

"Я хочу поблагодарить Князеву за годы работы в полиции вообще и за годы работы в должности Председателя Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье, в Ривненской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это заслуга Сергея Князева лично в том числе", - сказал Аваков.

Министр добавил, что решение об отставке Князева является плановым шагом "не обусловленным негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции".

24 сентября руководитель Национальной полиции Сергей Князев подал в отставку. 21 июля польские таможенники задержали на границе его бывшую жену Князеву Викторию. Она вместе с тремя другими людьми пыталась провезти незадекларированных 650 тыс. евро.