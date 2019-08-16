КНДР запустила еще две ракеты

Северная Корея испытала еще две ракеты. Фото: РБК

Северная Корея (КНДР) запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море.

Запуск состоялся в пятницу утром. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда в море у своего восточного побережья, сообщает Reuters.

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10 августа КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. Запуск состоялся вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что получил очень хорошее письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына.