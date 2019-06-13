Климкин передумал идти на выборы

Павел Климкин не нашел команды на выборы. Фото: @pavloklimkin.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин не будет идти на выборы в Верховную Раду.

Об этом он заявил в интервью "ТСН"

"У меня действительно была эмоциональная история. Я хотел сделать настоящую европейскую кампанию в одном из мажоритарных округов, но с пониманием, что будет команда единомышленников в Верховной Раде, с которыми можно было бы, если можно таким сленгом, "передолбить" так, как работает украинская политика, а она работает, к сожалению, неискренне и нечестно (кстати, в отличие от внешней политики).

На сегодня я такой команды не вижу. Поэтому я думаю о других путях, и думаю достаточно серьезно", - рассказал он.

"Когда вы почитаете в Интернете, что меня уже записали в тот американский университет, или в тот немецкий университет, где я буду преподавать, буду профессором буду работать где-то в компании - нет. Все спокойно, я здесь, и точно никуда не исчезаю" - сказал Климкин.

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В мае Павел Климкин написал заявление об отставке и сообщил, что собирается идти в парламент.