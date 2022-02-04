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пятница, 04 февраля 2022 19:39

Кличко заявил, что "УДАР" пойдет на выборы самостоятельно и не опроверг возможного участия в президентских выборах, - СМИ

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Кличко заявил, что &quot;УДАР&quot; пойдет на выборы самостоятельно и не опроверг возможного участия в президентских выборах, - СМИ
Виталий Кличко не опроверг информацию о его возможном участии в президентской кампании. Фото: udar.party

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко пообещал объявить о своих намерениях по баллотированию в президенты после объявления соответствующих выборов. Он не опроверг своего возможного участия в президентских выборах.

Об этом он заявил, общаясь со СМИ после съезда партии "УДАР" в Киеве, передает LB.ua.

Вопрос о намерении выдвигаться Кличко назвал провокационным и отметил, что сейчас до следующих выборов еще два года.

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"Это не более чем манипуляции в печати. Это не привилегия – быть президентом. Я как человек, который у власти, могу сказать, что это большой вызов... Этот вопрос, я убежден, можно будет задать через год и получить ответ", – сказал он.

Также Кличко заявил, что политическая сила в следующих парламентских выборах примет участие самостоятельно.

В свою очередь, руководитель исполкома партии Артур Палатный дал понять, что "УДАР" намерен выдвигать своего представителя и для участия в следующих выборах президента Украины.

4 февраля в Киеве состоялся XXV съезд политической партии "УДАР Виталия Кличко". Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером "УДАРа" Виталием Кличко. Также во время съезда было принято обращение к международному сообществу о защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

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Дата
04
февраля

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