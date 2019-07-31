Кличко встретился с адвокатом Трампа

"Договорились, что в следующий раз встречаемся с Руди в Киеве", - написал мэр. ФОТО: Facebook Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в Нью-Йорке встретился с адвокатом президента США Дональда Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

"По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И, конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления", - написал Кличко в Facebook.

И поблагодарил "друзьям Украины" за поддержку и помощь.

"Договорились, что в следующий раз встречаемся с Руди в Киеве", - отметил городской голова.

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В мае личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил запланированный визит в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Он заявил, что в Украине оказался бы в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".

Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко.