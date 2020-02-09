Кличко прокомментировал закрытие Центральной Рады

Дом закрыли на реконструкцию. Фото: ЭБУ

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, почему закрыли Дом Учителя.

"Мы были вынуждены закрыть Дом учителя. Ему более 100 лет, ни разу реконструкции не было, там деревянное перекрытие. Дом находится в аварийном состоянии. Эксперты говорят, что обязательно там должно быть реконструкция. Сейчас разрабатывается проект. Как только будет проект, мы сможем сказать смету. Это будет непростая реконструкция и реставрация здания", - отметил Кличко, передает Укринформ.

Ориентировочная стоимость реконструкции - 1 млрд грн. Точные цифры можно будет назвать, когда будет готов проект реконструкции.

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Сооружение Киевского городского дома учителя является памятником архитектуры, истории, культуры, исторической среды национального значения. Его построили в 1910-1911 годах. В 1917-1919 в здании размещалась Украинская Центральная Рада и Директория УНР.

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