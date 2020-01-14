Кличко прилетел в Киев на операцию

Кличко перенес операцию.Фото: 24 канал

Мэр столицы Виталий Кличко вынужден был срочно вернуться в Киев из США из-за ужасного самочувствия.

Чиновник прилетел рейсовым самолетом и прямиком отправился к отоларингологу - у него очень сильно болело ухо, сообщает Главред.

Сейчас столичный градоначальник находится в Александровской клинической больнице, где ему прооперировали ухо.

Мэр плохо себя чувствовал и приехал к доктору с температурой под 40.

"Виталий Владимирович отменил все встречи из-за плохого самочувствия", - рассказали в окружении мэра.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза проехал на квадроцикле по Шулявскому мосту, чем дал старт движения по отремонтированному инфраструктурному объекту.





