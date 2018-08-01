Кличко предупредил о проблемах с поставками газа

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил об угрозе с постаченням газа. Фото: kiev.vgorode.ua

Нафтогаз требует к Киева оплатить 1,2 млрд грн штрафных санкций, что может повлечь угрозу регионального уровня. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире "1 + 1".

"Нафтогаз продолжает требовать с Киева уплаты штрафных санкций частной компании. Это больше 1,2 млрд грн. Я не могу себе позволить подарить кому-то, к примеру, 10 новых детсадов или 150 километров дорог. Нафтогаз делает заложниками ситуации нас, киевлян. Мы продолжаем переговоры с Нафтогазом и не хотим затягивать этот процесс. Я убежден, что следующее судебное заседание должно решить этот вопрос ".

Для решения проблемы с поставками газа киевская власть обратилась к правительству.

"Ситуация, в которой Нафтогаз отказывается подписывать соглашение о поставке городу газа, может вызвать угрозу регионального уровня. Поэтому, чтобы этого не произошло, вопрос вынесен на национальный уровень - для решения проблемы столица обратилась к правительству. Но надеюсь, что чрезвычайных ситуаций удастся избежать. Мы рассчитываем, что достигнем договоренностей, которые позволят возобновить поставки горячей воды в квартиры киевлян и не допустить отключений электроэнергии в городе ".

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Ранее Виталий Кличко объяснил, что из-за спорных вопросов между Нафтогазом и киевской властью во многих районах города отсутствует горячая вода. С 1 августа ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 переходят в управление КП "Киевтеплоэнерго". Они продолжат свою работу. Если с 1 августа "Нафтогаз" и "Киевтеплоэнерго" не найдут решения, то с отключением ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 горячая вода исчезнет в 70% домов Киева.