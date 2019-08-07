Кличко потерял свой политический статус

В 2019 Кличко потерял все свои политические привилегии. Фото: Aif.ua

Виталий Кличко с приходом нового президента потерял свой политический статус.

"2014-й Виталий Кличко встретил в ранге политика общенационального масштаба: один из лидеров объединенной оппозиции, высокие президентские рейтинги, несколько десятков собственных "штыков" в парламенте, партия "Удар". В 2019 от всего этого остались лишь воспоминания, сегодня он - просто мэр Киева ", - об этом пишет шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

При этом Офис президента упорно пытается ограничить полномочия Кличко по сценарию: разделение полномочий градоначальника и главы КГГА.

"Если все пройдет успешно (для ОФ, не для Виталия Владимировича), смена власти ожидает и другие крупные города. Особенно если они ресурсные", - отметила Кошкина.

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Кличко заявил, что первой будет "битва за Киев". О том, что он может ее проиграть, предпочитает не говорить.

"В конце концов, еще в первом туре президентских за Владимира Зеленского голосовали преимущественно "трудовые окраины", тогда как сытый центр предпочитал других кандидатов, но уже через три с половиной месяца - на парламентских - Киев позеленел полностью (представители команды СЗЭ победили все 13 округов). Но всякий конец - всегда начало. Возможно - возвращение в общенациональную политику ", - резюмировала Кошкина.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан выступил с инициативой разделить должности мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации. Обратился в Кабмин об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Он заявил, что получил предложение от "смотрящего" по Киеву разделить ворованные из бюджета средства, если ОП не будет назначать главой КГГА своего человека. Также он сказал, что Кличко на встрече рассказал, что Киевсовет контролирует не он, а "2-3" смотрящих ", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромиссы, "у него не будет большинства в Киевсовете" . Кличко попросил НАБУ проверить заявление Богдана - бюро открыло производство.