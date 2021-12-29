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Кличко показал взрослых сыновей, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Кличко показал взрослых сыновей, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
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суббота, 01 января 2022 07:56

Кличко показал взрослых сыновей, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
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Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький сфотографировался с хамоном
Фото: Facebook
Нардеп из «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Павленко (справа) пришел в гости к политологу Анатолию Луценко с бывшей нардепкой Ольгой Черваковой
Нардеп из «Слуги народа» Юлия Гришина помолилась в турецкой мечети
Мэр Киева Виталий Кличко с сыновьями и братом
Такую книгу на праздники будет читать бывший генпрокурор Юрий Луценко

Как прошла последняя неделя 2021 года у политиков – читайте в материале Gazeta.ua.

27 декабря бывшая народная депутат Мария Матиос выложила фотографии копны сена и как буковой палкой меряет снег в горах.

28 декабря народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко и Артур Герасимов сходили к спикеру Руслану Стефанчуку. Напомнила, что на прошлой неделе Офис генпрокурора объявил подозрение нардепу от "ЕС" Петру Порошенко. Тогда же депутаты направили спикеру письмо с просьбой предоставить копии подозрений по Порошенко. Правоохранители должны это сделать в течение суток. Стефанчук никаких официальных уведомлений не видел и не получал, написала под фото в Facebook.

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал". Сумма уставного фонда – 4,3 млн грн. Фотографией с новогоднего корпоративного телеканала Ковалев поделился в соцсетях. Там его представили как нового владельца. Конечными бенефициарными владельцами, которые "имеют прямое решающее влияние", являются Иван и Наталья Ковалевы, родители "слуги".

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Юлия Клименко из "Голоса" улетела с семьей отдыхать в Египет. Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан – в Мексику. Там его сфотографировали в местном баре, где курил кальян. А "слуга народа" Юлия Гришина – в Турцию. Там сходила в мечеть.

Эксгенпрокурор Юрий Луценко в Facebook показал книгу, которую сейчас читает. Это детектив об Индии "Необходимое зло". Бывший глава украинского Интерпола Кирилл Куликов показал торт со своего дня рождения. "Свободовец" Юрий Бублик запостил фото календаря на следующий год, который купил. А бывший нардеп и руководитель Института будущего Вадим Денисенко поделился фотографиями с гор. Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький сфотографировался с копченой рулькой – хамоном. Держал как гитару.

29 декабря нардеп из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Павленко посидел под елкой в гостях у политолога Анатолия Луценко. Была с ними и бывшая депутат Ольга Червакова. Мэр Киева Виталий Кличко сфотографировался с сыновьями - Егором-Даниилом и Максимом-Александром. С ними был и младший брат Кличко – Владимир. "Два поколения братьев. Поздравляем с грядущими праздниками", - подписал Кличко-старший.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал фото с плюшевым мишкой и подписал "А вы похожи на медведя?". Нардеп из "Родины" Вадим Ивченко с бокалом шампанского пожелал веселых праздников. А экснардеп Владислав Голуб сделал селфи в горах, где катается уже 10 дней. Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам самоуправления Константин Усов полетел в Финляндию. Сфотографировался на фоне дома Санта-Клауса.

31 декабря экспредседатель Тернопольского облсовета Алексей Кайда надел смокинг и сфотографировался с женой возле елки.Бывший советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк набил себе новую тату с тигром – символом 2022 года.

На минувшей неделе президент Владимир Зеленский повел жену Елену в театр. Смотрели "Гуцулку Ксеню". А послы в Ивано-Франковской области ели шашлыки и пили вино у костра. Развлекали их аутентичной гуцульской музыкой.

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