Кличко обратился к НАБУ через Богдана

Виталий Кличко просит НАБУ проверить заявление Андрея Богдана. Фото: censor.net.ua

Мэр Киева Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро проверить заявление главы Офиса президента Андрея Богдана. Там говорится о подкупе в его интересах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с "зеленой чумой"

"Обратился в НАБУ, чтобы открыли производство по заявлению председателя ОП Богдана о предложении ему взятки якобы в моих интересах. Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить все детали. Надеюсь, господин Богдан способствовать расследованию. Если, конечно, сказал журналистам правду", - написал Кличко в Twitter.

Звернувся в НАБУ, аби відкрили провадження за заявою голови ОП Богдана про пропозицію йому хабаря нібито в моїх інтересах. Якщо хтось до когось звертався, потрібно встановити всі деталі. Сподіваюся, пан Богдан сприятиме розслідуванню. Якщо, звичайно, сказав журналістам правду — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 1 августа 2019 г.

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на некомпетентность главы его Офиса Андрея Богдана. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.