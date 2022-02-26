Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России

Россия убивает украинцев. Фото: УНИАН

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину в столице погибли 14 военных и шесть гражданских лиц. Ранены 71 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко В вечернем обращении 26 февраля передает Gazeta.ua.

"В Киеве, с начала атаки на Украину, погибли или умерли шесть мирных жителей, в том числе один ребенок. И 14 военных и бойцов теробороны. Ранены 71 человек. Из них 25 гражданских. В частности, трое детей. Россия также уничтожает инфраструктуру наших городов" . Это – варварство и дикость", - сказал он.

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Ситуация в столице – сложная и напряженная. Враг в город не прорвался, но орудуют диверсионные группы, предупредил Кличко.

"Военные, правоохранители и терроборона обнаруживают и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки. А утром, как вы знаете, в жилой дом по ул. Лобановского попала ракета. Разрушение в доме – с 17 по 21 этажи. Россия обстреливает жилые кварталы в столице Украины, в городах и селениях нашего государства", – сказал он.

Во всех населенных пунктах Украины действует комендантский час. Это означает, что в определенное время гражданских лиц не должно быть на улицах. Иначе они будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. Комендантский час в Киеве и Киевской области начался 26 февраля в 17:00. Завершится в 08:00 28 февраля включительно. В это время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, также запрещено.