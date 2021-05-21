Кличко хотят прижать - что думают киевляне об обысках в КГГА

Столичная прокуратура и фискальная служба проводят обыски в помещениях КГГА и частных предприятиях Киева.

Проверку провели уже в коммунальных предприятиях Спецжилфонд, Киевзеленстрой, Киевавтодор, Киевгорсвет, Киевпастранс и Киевский метрополитен, Киевтеплоэнерго.

Работников учреждений подозревают в коррупции, махинациях на закупках, завладении средствами городского бюджета и уклонении от уплаты налогов. Сумма убытков насчитывает миллионы гривен.

"Не надо воровать деньги из бюджета", - пояснил президент Украины Владимир Зеленский, почему проводят обыски в окружении мэра Киева Виталия Кличко.

Глава КГГА утверждает, что действия правоохранителей - это давление на столичную власть и на него лично.

"Правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть", - сказал мэр на заседании Киевсовета.

Gazeta.ua спросила у киевлян: серия обысков свидетельствуют о злоупотреблениях столичной власти или власть давит на Кличко?

Автор: Лилия Мыцко Мария думает, что обыски проводят не просто так.

Мария, 30 лет:

Дыма без огня не бывает. Эти обыски были не просто так. Конечно, есть какая-то цель или указание. Возможно, пока еще не всю информацию озвучивают людям или нет доказательств достаточно. Если Кличко нервничает, то значит есть основания точно его в чем-то подозревать. Не вижу смысла в том, чтобы Зеленский делал это для какого-то устрашения. Мэр распустил подчиненных в Киеве - имеет результат.

Автор: Лилия Мыцко Иван считает Кличко хорошим мэром.

Иван, 44 года:

Я Кличко люблю как боксера и выдающегося спортсмена. Не могу ничего плохого сказать об этом человеке. За годы на посту мэра сделал дороги в Киеве, зелень посадил в городе чисто. Он старается. Не думаю, что он может разворовывать бюджет. Зачем это ему? Кличко выбрали киевляне не просто так, но боксер он получше, чем политик.

Автор: Лилия Мыцко Сергей думает, что Зеленский и Кличко что-то не смогли поделить.

Сергей, 45 лет:

Думаю, что интересы мэра пересеклись с интересами Зеленского. Не смогли найти общий язык - вот и ссорятся. Врядли президент боится конкуренции в политической игре, но что-то точно не поделили. А то, что пока Кличко на посту, это ненадолго. Просто у Зеленского недостаточно доказательств для того, чтобы его уволить за что-то.

Автор: Лилия Мыцко Кличко выбрали мэром, потому что выбора не было, говорит Валентина.

Валентина, 25 лет:

Если бы был больший выбор, то Кличко не выбрали киевляне. Он хороший человек и спортсмен, но столица пала, везде грязно, ничего не делают в городе. Все для показухи и только. Не думаю, что власть хочет обысками нажать на мэра, но их разборки странно выглядят. Вместо того, чтобы думать о людях, они ссорятся. Смешно.

Автор: Лилия Мыцко Юрий болел за мэра, когда он дрался на ринге.

Юрий, 37 лет:

Я болел за Кличко, когда он был на ринге. Но не сейчас, когда он ушел в сферу, в которой ничего не понимает. Мэр не хозяйственный, не умеет правильно управлять. В этом деле нужно много знаний, а главное - желание. Обыски проводят не просто так. Но прижучить хотят не Кличко, а тех, кто за ним стоит. Не вижу ничего плохого в расследованиях и поиске справедливости.

Автор: Лилия Мыцко Доказательств против Кличко нет, говорит Анджела.

Анджела, 50 лет:

Видела вчера, как Зеленский откровенно насмехался над Кличко на пресс-конференции. Видно, что между ними напряженные отношения. Что они не поделили, не понятно. Пожалуй, разбежались во взглядах. Президент не сказал прямо, что мэр ворует из бюджета, но намекнул. А по поводу окружения Кличко уже однозначно высказался. Еще просто доказательств недостаточно для обвинений в адрес самого Виталия Владимировича.

21 мая обыски провели в служебных помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и в офисных помещениях подрядных предприятий. Работников подозревают в завладении бюджетными средствами при строительно-монтажных работах.