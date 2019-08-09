Мэра Киева Виталия Кличко допросят детективы.

Детективы НАБУ в ближайшее время допросят мэра Киева Виталия Кличко в деле по факту возможного предложения $20 млн взятки главе Офиса президента Андрею Богдану. Об этом сказал директор бюро Артем Сытник на пресс-конференции в пятницу.

"Допроса еще не было, но надеюсь, что в ближайшее время он состоится", - рассказал Сытник, пишет "Укрінформ"

Сытник добавил: НАБУ зарегистрировало уголовное дело по заявлению мэра столицы, но "расследование таких дел начинается с допроса заявителя".

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Мэр Киева Виталий Кличко обратился в НАБУ с просьбой открыть производство по заявлению главы Офиса президента о предложении взятки якобы в интересах мэра столицы.

Кличко рассказал, что 30 июля на пресс-конференции Богдан заявил представителям СМИ, что ему предлагали взятку. "И якобы этот разговор был в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры". А такие высказывания Богдана, который является руководителем Офиса президента, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершение уголовных преступлений", - заявил мэр Киева.