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суббота, 06 ноября 2021 20:18

Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
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Нардепу Илье Киве отомстил за провокационное видео. В сети появился ролик, где группа неизвестных стреляет в портрет нардепа
Фото: скриншот с видео
Нардепу Илье Киве отомстил за провокационное видео. В сети появился ролик, где группа неизвестных стреляет в портрет нардепа
Нардепу Илье Киве отомстил за провокационное видео. В сети появился ролик, где группа неизвестных стреляет в портрет нардепа

Пятеро неизвестных с оружием в руках записали видео в ответ народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве, который в День освобождения Киева от нацистов расстрелял трети Романа Шухевича и Степана Бандеры.

Мужчины представились активистами организации "Фрайкор" и расстреляли портрет Кивы. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Инсайдер UA".

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"В день памяти погибших животных от рук людей, хотим поздравить от лица организации "Фрайкор" главное животное страны Илью Киву", – сказал один из мужчин в маске.

После возгласа "Слава нации – смерть врагам" они из пистолетов и дробовиков открыли огонь по установленному фото нардепа.

Скандальный народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 6 ноября в очередной раз снял провокационный ролик с оружием в руках.

На этот раз он расстрелял из автоматического оружия портреты представителей украинского движения сопротивления Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявляя, что расстреливает "нацистов", "как деды и прадеды". Видео депутат опубликовал в Facebook.

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Дата
06
ноября

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