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среда, 28 апреля 2021 13:06

Кива обматерил депутатов

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Кива обматерил депутатов
Кива шел 34 в списке ОПЗЖ Фото: bykvu.com

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который защитил кандидатскую диссертацию, обозвал коллег по парламенту "п*дарасами". Об этом сказал журналистам возле Верховной Рады.

"И наука продажная. И в Верховной Раде п#дарасов больше, чем это нужно было бы в самом грязном месте", - сказал нардеп.

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Также Кива заявил, что его научного руководителя уволили с работы.

"Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти - сделаю міністром освіти", - заявил нардеп.

Научным руководителем Кивы был доктор наук по государственному управлению, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления" Владимир Гурковский, пишет Hromadske

16 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

В диссертации Кивы - научные статьи, напечатанные на несуществующих страницах сборников и поддельные справки, выяснили журналисты.

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