Киевляне устроили под Радой флешмоб, требуя снять с рассмотрения закон о столице

Киевляне провели флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!" под Верховной Радой

Утром 18 ноября несколько сотен киевлян устроили под Верховной Радой флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!", требуя снять с рассмотрения законопроект о столице и разработать новый, согласованный с выводами Совета Европы и Венецианской комиссии.

Об этом сообщают "Комментарии. Киев".

Киевляне провели флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!" под Верховной Радой

Киевляне требовали снять с рассмотрения закон о столице, считая, что таким образом "Слуги народа" пытаются узурпировать власть в Киеве. Они выступают против разделения должностей городского головы Киева и главы КГГА.

Киевляне провели флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!" под Верховной Радой

"Слуги" пролетели на выборах и теперь хотят в обход киевлян управлять городом, назначив своего человека руководителем КГГА. Именно поэтому закон о столице принимается в турборежиме", – говорили участники флешмоба.

Киевляне провели флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!" под Верховной Радой

Судя по листовкам и плакатам, участники флешмоба выдвигали к власти следующие требования:

1) Снять с рассмотрения законопроект о столице от "слуг".

2) Принять европейский Закон для киевлян, а не для Банковой.

Киевляне провели флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!" под Верховной Радой

"Поэтому мы здесь, киевляне, активисты, громада города, чтобы громко заявить слугам: руки прочь от Киева! Руки прочь от киевлян", - говорили они.

Как сообщалось, в четверг, 18 ноября, Верховная Рада будет голосовать за рассмотрение законопроекта о столице по спецпроцедуре, при которой депутаты не смогут подавать правки и отстаивать свою позицию в выступлениях. Законопроект "О городе Киеве – столице Украины" был подан в парламент и проголосован в первом чтении осенью 2019 года. На второе чтение его вынесли только 2 года спустя. 17 ноября 2021 года Совет Европы направил критические выводы к этому законопроекту, посоветовав, в частности, сократить вмешательство чиновников госадминистрации в дела органов самоуправления. Виталий Кличко ранее направил текст законопроекта в Венецианскую комиссию. Его рассмотрение продолжается, но источники в Комиссии уже сообщили, что выводы будут негативными.