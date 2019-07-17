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среда, 17 июля 2019 14:30

Киевляне должны получать муниципальную пенсию - Омельченко

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Люди пенсионного возраста в столице должны получать дополнительную муниципальную пенсию, размер которой должен быть равен средним пенсионным выплатам по Киеву. Соответствующая норма будет закреплена на законодательном уровне. Это компенсирует людям дороговизну жизни в Киеве, которая является следствием его столичного статуса.

Об этом заявил кандидат в народные депутаты Украины по 223 округу (Шевченковский район Киева) Александр Омельченко.

  Кандидат в народные депутаты Украины по 223 округу Александр Омельченко говорит, что муниципальная пенсия - это лишь часть его программы социальных реформ в столице
Кандидат в народные депутаты Украины по 223 округу Александр Омельченко говорит, что муниципальная пенсия - это лишь часть его программы социальных реформ в столице

"Киев несет на себе бремя столичного статуса. Он кормит многотысячную толпу чиновников и депутатов, удерживает центральные офисы всех украинских фирм, представительства иностранных компаний и дипломатические миссии. В результате стоимость жизни в городе колоссально возрастает. А пенсии и социальная поддержка на уровне какого-то райцентра. Далеко ходить не надо - пойдите на любой киевский рынок и сравните цены со стоимостью продуктов в провинции. Разница будет в 20-30%", - отметил Александр Омельченко.

По его мнению, прямая обязанность центральной власти компенсировать киевлянам все те неудобства, которые они испытывают из-за выполнения Киевом столичных функций.

"Одной из моих приоритетных задач как народного депутата будет внесение в законодательство нормы о постоянной муниципальной пенсии для киевлян пенсионного возраста. То есть они получат еще одну пенсию в размере средней по Киеву. Ее выплачивать будут постоянно, а не по праздникам или под выборы", - заявил Александр Омельченко.

Он отметил, что муниципальная пенсия - это лишь часть его программы социальных реформ в столице.

  Кандидат в народные депутаты Украины по 223 округу Александр Омельченко говорит, что муниципальная пенсия - это лишь часть его программы социальных реформ в столице
Кандидат в народные депутаты Украины по 223 округу Александр Омельченко говорит, что муниципальная пенсия - это лишь часть его программы социальных реформ в столице

"Моя цель - повернуть Киев лицом к людям, особенно к пенсионерам, малообеспеченным, социально уязвимым группам. Киев - это их дом и они будут чувствовать себя как дома - комфортно и безопасно. Для этого нужно развернуть сеть социальных магазинов, социальных аптек, снизить тарифы и восстановить справедливые жилищные субсидии. Это обязанность всех депутатов перед киевлянами. И как представитель города в парламенте я заставлю их об этом помнить ", - сказал Александр Омельченко.

Українські новини
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