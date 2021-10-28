Киев перевели в красную зону

Государственная комиссия решила установить с 1 ноября красный уровень эпидемической опасности на территории города Киева.
Об этом сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов.
"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и так далее.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы", - написал министр в Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство внести столицу в красную зону.
Со следующего понедельника киевские школьники будут учиться дистанционно. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидемиологической ситуации.
Детские сады будут работать по правилам красной зоны - 100% персонала должны быть вакцинированы против коронавируса.
В общественный транспорт с 1 ноября можно будет попасть только при наличии Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.
За прошлые сутки в Украине зафиксировали 26 071 новый случай инфицирования коронавирусом – максимум за все время пандемии. В частности в Киеве - 1451.
С 30 октября в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях начинает действовать красный уровень эпидопасности.
Комментарии