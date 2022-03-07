Киев отправляет гуманитарную помощь в Чернигов и другие города - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко: "Отправили помощь в Чернигов, пытаемся доставить в Бучу и Гостомель"

Из Киева направили гуманитарные грузы в Чернигов, а также ищут возможности доставить их Буче и Гостомелю.

Об этом лидер УДАРа, мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своих соцсетях.

"В столице мы сегодня делаем все для жизнеобеспечения города. Для создания резерва продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Распределяем и оказываем помощь тем, кому она сегодня больше всего нужна. Также была направлена гуманитарная помощь в Чернигов. Пытаемся доставить в Бучу и Гостомель. Формируем гуманитарные грузы на некоторые другие города", - подчеркнул Кличко.

Лидер "Удара" отметил, что столица готовится к обороне.

"Украинские города героически защищаются. Отважно защищают нашу землю военные. Бесстрашно выходят против оккупантов мирные жители городов. Столица готовится к обороне. Прошу всех киевлян сохранять выдержку. Находиться дома или – при сигнале тревоги – в укрытиях. Киев будет стоять! Будет защищаться! Итого выстоим!", - сказал Кличко.