Киев готовит санкции против российских издательств

Власти готовят предложения о введении санкций против 12 российских издательств.
О соответствующем распоряжении сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко в twitter.
"Реагируя на обращение общественности и Госкомтелерадио, подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины", - написал Кириленко.
Реагуючи на звернення громадськості та Держкомтелерадіо,підписав доручення відповідним органам влади внести пропозиції щодо запровадження санкцій для 12-ти російських видавництв,які систематично поширюють книжкові видання,зміст яких спрямований на ліквідацію Незалежності України— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 7 мая 2018 г.
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1 января 2017 года вступил в силу закон об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Он запрещает ввозить издательскую продукцию, которая по содержанию направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти и т.д.
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