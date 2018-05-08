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вторник, 08 мая 2018 08:34

Киев готовит санкции против российских издательств

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Киев готовит санкции против российских издательств
Госкомтелерадио запретил ввоз 10 тысяч экземпляров детской книги русской писательницы Елены Качур "Как жили на Руси". Фото: Bigmir.net

Власти готовят предложения о введении санкций против 12 российских издательств.

О соответствующем распоряжении сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко в twitter.

"Реагируя на обращение общественности и Госкомтелерадио, подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины", - написал Кириленко.

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1 января 2017 года вступил в силу закон об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Он запрещает ввозить издательскую продукцию, которая по содержанию направлена ​​на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти и т.д.

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