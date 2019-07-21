Киберполиция вынуждена была вмешаться в нарушения на выборах

Автор: gk-press.if.ua

На участке в Тысменице Ивано-Франковской области зафиксировали Wi-Fi сеть с агитацией за кандидата-мажоритарщика от партии "Слуга народа" Игоря Фриса.

Об этом сообщает "Честно".

Председатель участка в Тысменице Николай Иванишин заявил, что нарушение заметила наблюдатель около 10:30. Она обратилась к членам УИК. На место прибыла киберполиции.

По состоянию на 12:00 этого Wi-Fi на участке уже не было. А на сайте провайдера, обслуживающего участок, появилось извинение перед избирателями. Провайдер объяснил, что сработал человеческий фактор и агитацию забыли вовремя убрать.

По словам руководителя полиции Ивано-Франковской области Владимира Голубоша, сообщение об агитации с Wi-Fi-распространителями интернета под никами кандидатов в депутаты зафиксировали также в соседнем округе - №83.

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Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. На одном из избирательных участков в городе Покров Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей.