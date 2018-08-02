Кернес вступился за памятник советской актрисе

Геннадий Кернес считает, что прокуратура хочет незаконно снести памятник советской актрисе. Фото: Depo.Харкив

Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что прокуратура пытается снести памятник советской актрисе Людмиле Гурченко. Об этом он написал в Facebook.

"Прокуратура против, когда что-то в Харькове меняется в лучшую сторону. Я понимаю, что сейчас там работают люди, лишенные чувства красоты. Но чувство меры у них должно быть??? Им уже мало ежечасно кошмарить бизнес. Им мало чуть ли не ежедневно проводить обыски у работников мэрии и руководителей коммунальных предприятий, дергать их на многочасовые допросы по высосанным из пальца делам. Они теперь занялись борьбой с памятниками. В данном конкретном случае – с памятником почетному гражданину Харькова Людмиле Гурченко. Состряпали на коленках очередное уголовное дело по факту его установки.".

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области заявили, что памятник сносить они не собираються.

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"Шевченковский отдел полиции проводит досудебное расследование оносительно хищения средств. Расследование проводят по фактам, которые были обнародованы в средствах массовой информации о возможном незаконном завладении средствами при реконструкции сквера, а не установления памятника".

Памятник Гурченко открыли в реконструированном сквере в Харькове 19 июля.

По информации Харьковского антикоррупционного центра, стоимость реконструкции сквера составила 9,6 млн грн без учета стоимости самого памятника. Одна садовая лавка стоила 29 тыс. грн.