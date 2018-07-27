Кернес связывает свое политическое будущее с "Відродженням"

Мэр Харькова Геннадий Кернес получил предложение стать участником по выбору кандидата в президенты. Фото: Униан

Мэр Харькова Геннадий Кернес получил предложение стать одним из участников праймериз от партии "Відродження" по выбору кандидата в президенты. Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес заявил в интервью журналу "Фокус".

Однако окончательного решения Кернес пока не принял. "Такой вопрос рассматривался, но пока я ответа не дал", - сказал Кернес.

Также он опроверг слухи о том, что планирует покидать партию "Відродження" ради создания собственного политического проекта.

"Я поддерживаю "Відродження", и если буду создавать новую политсилу, то вместе с "Відродженням". И если объединяться, то с ней", - подчеркнул мэр Харькова.

По словам харьковского градоначальника, цель создания собственной политсилы – обеспечить присутствие в парламенте партии, которая бы лоббировала интересы Харькова.

В то же время сам Геннадий Кернес не планирует покидать должность мэра и не готовит себе преемника.

"До выборов ещё далеко, и я не собираюсь никуда уходить. В моих планах и дальше быть среди людей, а там посмотрим", - заявил Харьковский городской голова.

Отметим, Геннадий Кернес был избран мэром Харькова от партии "Відродження" 25 октября 2015 года с результатом 65,8% голосов избирателей. Сегодня в Верховной Раде создана депутатская группа "Партия "Відродження", ее сопредседателями являются народные депутаты Виталий Хомутынник и Виктор Бондарь.