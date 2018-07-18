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среда, 18 июля 2018 14:33

Кернес рассказал, кого боится на выборах

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Кернес рассказал, кого боится на выборах
После покушения на убийство и нескольких операций Геннадий Кернес передвигается на коляске и редко появляется перед гражданами. Фото: poltava365.com

Мэр Харькова Геннадий Кернес не видит кандидата на должность председателя Харьковской городской госадминистрации, который смог бы его победить на ближайших выборах.

Об этом он сказал во время онлайн-конференции.

"Никого", - ответил Кернес на вопрос журналистки, кого он считает своим конкурентом на пост главы городской администрации.

Конференцию харьковский мэр проводил в онлайне. Отвечал на вопросы, которые жители города оставили под постом на его странице Facebook. Больше всего харьковчане спрашивали о ремонте дорог, молодежном кредитовании, системе е-билетов, коммунальных услугах.

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Геннадий Кернес возглавил Харьков в ноябре 2010 года. Был в Партии регионов.

Кернеса подозревают в похищении активистов Евромайдана в Харькове. 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь".

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