Каждый раз перед голосованием по бюджету поднимается тема снятия неприкосновенности с депутатов - эксперт

Юрий Гаврилечко считает, что представление на нардепа Вилкула необходимо власти, чтобы сделать Раду сговорчивее. Фото: РИА Новости

Эксперт Юрий Гаврилечко связывает повторное представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Вилкула с необходимостью власти сделать более "сговорчивыми" депутатов для принятия госбюджета-2019.

Об этом он заявил в эфире канала "112 Украина".

"Действия власти выглядят так: давайте "проверим" деятельность каналов. С другой стороны, давайте устраним возможного кандидата в президенты, как господин Вилкул. С третьей стороны, давайте что-то проверим, чтобы у партий не было возможности получать деньги", - заявил эксперт.

Отметим, что Вилкул не раз называл Кабминовский проект госбюджетом "геноцида и уничтожения страны" и заявлял, что "Оппозиционный Блок" будет голосовать против предложенного этой властью "бюджета полицейского государства, в котором деньги направляются на поддержку чиновников и силовиков, на коррупционные "схемы", а люди продолжат жить в нищете".

Отметим, в ходе заседания регламентного комитета ВР по рассмотрению представления ГПУ на снятие неприкосновенности Вилкул представил доказательства того, что обвинения ГПУ были сфальсифицированы.

В том числе, выяснилось, что свидетели давали показания против него под давлением. Кроме того, народный депутат предоставил ряд доказательств того, что дело является сфабрикованным, а законы, на которые ссылается прокуратура, в том числе Земельный Кодекс, прекратили свое действие еще в 2001-го.

В ходе заседания комитета Александр Вилкул предоставил официальные документы, в том числе решение Никопольского суда, о том что его телефон незаконно прослушивается без разрешения парламента.

На основании вновь открывшихся фактов Регламентный комитет отложил публикацию своего решения.

Напомним, 2 месяца назад комитет ВР по вопросам регламента уже один раз не дал согласия на рассмотрение вопроса о снятии неприкосновенности с Вилкула.