"Каждый из нас президент" - Зеленский выступил с первым обращением к украинцам

Зеленский призвал делать все для развития страны

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев отвечать за свои поступки и заниматься государством.

Об этом сказал в своем обращении к народу с трибуны Верховной Рады.

"После победы на выборах мой 6-летний сын сказал: "Отец, по телевизору говорят, что Зеленский - президент. Получается, я тоже президент". Тогда это прозвучало, как детская шутка. Но потом я понял, что это истина, потому что каждый из нас - президент. Не 73 процента, которые за меня голосовали, а все 100 процентов. Это не моя, это наша общая победа. И это наш общий шанс, за который мы несем общую ответственность. Толькочто не только я принимал присягу - каждый из нас положил руку на Конституцию и присягнул на верность Украине.

Представьте себе заголовки: "Президент не платит налоги", "Президент в выпившем состоянии промчался на красный свет", "Президент ворует". Вы согласны, что это - позор? Вот что я имею в виду, когда говорю, что каждый из нас - президент. Каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставляем своим детям. Каждый из нас на своем месте сможет сделать все для развития Украины", - сказал Зеленский.

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Сегодня, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.