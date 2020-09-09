Картины Порошенко снова арестовали

На коллекцию картин Порошенко наложили повторный арест. Фото: Facebook / Юрий Бирюков

Суд повторно арестовал коллекцию картин 5-го президента Украины Петра Порошенко. В таком статусе они хранятся в музее.

"Коллекция картин арестована повторно. Картины - такие предметы, сохранение которых требует определенного и бережного к ним отношения. Поэтому, на данном этапе музей - прекрасное место для их хранения", - сказал заместитель директора ГБР Александр Бабиков в интервью "Украинским новостям".

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Несмотря на арест картин, все желающие могут их увидеть в музее.

Чем больше киевлян сможет увидеть эту коллекцию, тем больше пользы она принесет, уверяет чиновник ГБР.

26 мая Порошенко открыл выставку картин из семейной коллекции в Музее Гончара. В этот же день ГБР выдвинуло ему подозрение в возможном сокрытии от таможенного контроля 43 произведений всемирно известных художников при перемещении через границу. В свою очередь политик сообщил, что он имеет все необходимые документы, подтверждающие законность перевозки картин. Силовики, не имея на то законных оснований, изъяли с выставки документы, доказывающие законные основания ввоз коллекции на территорию Украины и уплату всех необходимых платежей. На сами картины был наложен арест.