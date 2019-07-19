Кандидаты в нардепы раздают секонд-хенд и привозят мощи святых

Масштабы подкупа ОО сравнивает с внеочередными выборами 2014 ФОТО: Нацполиция

Кандидаты в народные депутаты 9 созыва раздают избирателям секонд-хенд, устанавливают памятники и привозят мощи святых.

Такие примеры подкупов зафиксировали наблюдатели ОО "Комитет избирателей Украины".

Масштабы подкупа ОО сравнивает с внеочередными выборами 2014 года. Впрочем технологии 2019 называют разнообразными и сложно доказуемыми в рамках законодательства.

Среди примеров подкупа: на Луганщине раздавали 5-килограммовые мешки сахара с символикой политической партии "Наш Край"; в Хмельницкой области от имени самовыдвиженца Шпака раздавали сахар и муку для агитаторов, членов участковых комиссий, наблюдателей; на Житомирщине от имени БФ самовыдвиженца Борислава Розенблатта Житомирском трамвайно-троллейбусном управлению передали 130 мобильных аптечек; на Тернопольщине в палатке кандидата возьмут бесплатно измеряли уровень сахара в крови.

Также в КИУ зафиксировали многочисленные факты использования технологий черного PR. Рекордсменом по количеству материалов черного PR называют 96 округ Киевской области.

"Кроме массового распространения материалов с признаками черного PR в округе имеет место масштабная реклама Интернет-ресурса, направленного против кандидата Я. Москаленко. В частности, портрет кандидата подано с использованием траурной ленты, а разделы сайта указаны с использованием ненормативной лексики", - отмечает организация.

На Херсонщине, в частности, над городом Алешки с вертолета разбросали листовки и газеты с критикой кандидата-самовыдвиженца Евгения Рищука.

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19 июля в Украине заканчивается предвыборная агитация. 21 июля состоятся выборы депутатов в Верховную Раду 9 созыва. ЦИК зарегистрировала более 2,7 тыс. Кандидатов, которые баллотируются в ВР по спискам 22 партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и более 3,2 тыс. Кандидатов в одномандатных избирательных округах. Совет 8 созыва досрочно распустил президент Владимир Зеленский.