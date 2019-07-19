Кандидаты в нардепы раздают секонд-хенд и привозят мощи святых - КВУ

Масштабы подкупа ОО сравнивает с внеочередными выборами 2014 ФОТО: Нацполиция

Кандидаты в народные депутаты 9-го созыва раздают избирателям секонд-хенд, устанавливают памятники и привозят мощи святых.

Такие примеры подкупов зафиксировали наблюдатели ОО "Комитет избирателей Украины".

Масштабы подкупа ОО сравнивает с внеочередными выборами 2014-го. Впрочем, технологии 2019-го называют разнообразными и сложно доказуемыми в рамках законодательства.

Среди примеров подкупа: в Луганской области раздавали 5-килограммовые мешки сахара с символикой политической партии "Наш Край"; в Хмельницкой области от имени самовыдвиженца Шпака раздавали сахар и муку для агитаторов, членов участковых комиссий, наблюдателей; в Житомирской области от имени самовыдвиженца Борислава Розенблатта Житомирскому трамвайно-троллейбусному управлению передали 130 мобильных аптечек; в Тернопольской области в палатке кандидата Пабера бесплатно измеряли уровень сахара в крови.

Также в КИУ зафиксировали многочисленные факты использования технологий "черного" PR. Рекордсменом по количеству материалов "черного" PR называют 96-й округ Киевской области.

"Кроме массового распространения материалов с признаками "черного" PR, в округе имеет место масштабная реклама Интернет-ресурса, направленного против кандидата Я. Москаленко. В частности, портрет кандидата подано с использованием траурной ленты, а разделы сайта указаны с использованием ненормативной лексики", - отмечает организация.

В Херсонской области, в частности, над городом Олешки с вертолета разбросали листовки и газеты с критикой кандидата-самовыдвиженца Евгения Рищука.

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19 июля в Украине заканчивается предвыборная агитация. 21 июля состоятся выборы депутатов в Верховную Раду 9-го созыва. ЦИК зарегистрировала более 2,7 тыс. Кандидатов, которые баллотируются в ВР по спискам 22 партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и более 3,2 тыс. Кандидатов в одномандатных избирательных округах. Совет 8-го созыва досрочно распустил президент Владимир Зеленский.