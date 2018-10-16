Кандидат в президенты продал свой бизнес

Терещенко сложил полномочия мэра Глухова из-за саботажа городских депутатов. Фото: REUTERS

Бывший мэр Глухова Мишель Терещенко, заявивший о намерении участвовать в президентских выборах, продал свой конопляный бизнес.

Об этом он рассказал в интервью изданию "АгроИнсайдер".

"3 недели назад я продал свой бизнес бельгийской компании. То есть он - уже не мой... Это [бизнес и политику] невозможно связать. Если вы выбрали политическую карьеру, вам нужно служить, помогать людям. Это миссия", - сказал Терещенко.

При этом он считает лено-конопляную деятельность фишкой Глухова.

"Когда я начинал работать как глуховский городской голова, то видел, что единственный шанс для города получить инвестиции - стать кластером выращивания льна и конопли, потому что в Глухове давно работает институт этих культур... И я считаю, что это фишка города", - отметил Терещенко.

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Мишель Терещенко - потомок рода украинских промышленников и меценатов. Родился в Париже и был французско-украинским предпринимателем. 2015-го получил украинское гражданство и стал городским главой Глухова. 27 сентября он объявил, что досрочно слагает полномочия мэра Глухова. Он назвал депутатов горсовета саботажниками, взявшими город в заложники. Позже заявил о намерении участвовать в президентских выборах.