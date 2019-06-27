Кандидат от "Слуги народа" припугнул конкурентов тюрьмой

Кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский заявил, что за шарлатанство в ходе избирательной кампании может быть применена уголовная ответственность. Фото: facebook

Кандидат в депутаты Дмитрий Кисилевский, которого партия "Слуга народа" выдвинула в Днепре на 24 округе, обнародовал заявление своего штаба, адресованное оппонентам, относительно возможных злоупотреблений.

"На Днепропетровщине мы видим случаи как легкой маскировки под бренд "Слуга народа", так и прямое использование символики партии кандидатами, которых партия не выдвигала. Кроме того, выдвигаются кандидаты, фамилия которых созвучна с фамилией президента. Мы хотим предупредить, что наш избирательный штаб проводит постоянный мониторинг предвыборной активности всех кандидатов в округе, и будет оперативно реагировать на любые нарушения законодательства", - заявил кандидат в депутаты.

Дмитрий Кисилевский также отметил, что ответственностью за шарлатанство в ходе избирательной кампании может быть как административная, так и уголовная.

"Мы делаем первое и последнее предупреждение. Шарлатаны будут сниматься с регистрации. Отдельно напомню, что согласно 157 статье Уголовного кодекса, препятствование свободному и объективному волеизъявлению избирателей карается лишением свободы на срок до 7 лет", - сообщил Дмитрий Кисилевский.

Избирательный округ N24 включает Индустриальный и Самарский районы города Днепр.