Кандидат на главного дипломата ЕС рассказал о своих намерениях относительно Украины

С 1 ноября Боррель заменит на посту итальянку Могерини, которая руководила дипломатией ЕС последние пять лет. ФОТО: uatv.ua

Кандидат на должность верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель планирует поддерживать демократию и территориальную целостность Украины.

Заявил об этом во время своих слушаний в Европарламенте, сообщает Европейская правда.

"Я намерен работать с процессами реформ и интеграции Западных Балкан, поддерживать демократию и территориальную целостность Украины", — сказал он.

Также дипломат отметил, что новая Еврокомиссия будет более "геополитической" по сравнению с предыдущей.

"Основанный на правилах международный порядок ставится под сомнение логикой политики силы. Существует слишком мало соглашений, и много вето. И территориальная целостность независимых стран нарушается, как показывает война в Украине", — отметил Боррель.

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Бывшего министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля Европейский союз официально назначил высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. В испанском правительстве он начал работать в 1991-м, когда стал министром общественных работ и транспорта. С 20 июля 2004-го по 16 января 2007-го был председателем Европарламента. С июня 2018 года возглавлял Министерство иностранных дел Испании. В опубликованном 23 мая 2019-го интервью испанской газете El Periodico назвал Россию "нашим старым врагом".