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Общеукраинская электоральная социология практически никогда не дает представления о том, как и кого в действительности поддерживают в том или ином регионе. А потому, она хороша для парламентских, но малоприменима для местных выборов в качестве маркера для оценки симпатий избирателей



Об этом в блоге на сайте "Комментарии" написал политический эксперт Юрий Гаврилечко, комментируя результаты недавнего социологического опроса группы "Рейтинг"



"Группа "Рейтинг" померила рейтинг ведущих политических сил и политиков страны и оказалось, что Президент Зеленский по-прежнему на вершине популярности с 30,2% симпатий избирателей, а второе место, фактически, делят между собой Петр Порошенко (12,8%) и Юрий Бойко (11,9%). Далее идет Юлия Тимошенко с 11,1%... Ближайшие выборы в Украине – 31 октября в Харькове, внеочередные городского головы. Чем результаты опроса "Рейтинга" помогут, например, оценить предвыборную обстановку в Харькове? Абсолютно ничем", - написал эксперт.



По его словам, если посмотреть на состав Харьковского горсовета, "то получается, что Харьков – это какая-то очень другая Украина. Например, в Харьковском горсовете совсем нет депутатов от БЮТ, а самый популярный, по версии социологов, Зеленский никак не помог местным "Слугам народа" стать самой большой фракцией – "слуги" делят третье место с "Европейской солидарностью".



"Более того, жесткие оппоненты на общенациональном уровне "ЕС" и ОПЗЖ в Харькове – ближайшие союзники, которые слаженно работают на и.о. мэра Игоря Терехова. Смешно, что "ЕС", вступая в большинство Терехова в горсовете, заявляли, что делается это исключительно для того, чтобы там не было ОПЗЖ. Теперь же, "ЕС" исправно голосует за все проекты Терехова, включительно с выделением земли для его "семейного бизнеса", о чем говорят, действительно, оппозиционные депутаты. Можно предположить, что своеобразной "платой" за это для "ЕС" стали три комиссии в горсовете", - считает Гаврилечко.



По его предположению, неформальные отношения у соратников Порошенко, блока Кернеса и Терехова начались раньше осени 2020 года.

"Напомню, что на парламентских выборах-2019 один из главных подручных Петра Алексеевича Александр Грановский баллотировался на округе именно в Харькове. Кернес был не против. А пролоббировал это одобрение для Грановского, как писали СМИ, харьковский бизнесмен Павел Фукс. Тот самый Фукс, который всячески продвигает Терехова. Кернеса уже нет, а вот отношения Фукса и Грановского сохранились и технологи последнего, которые строили ему кампанию в Харькове, вполне пригождаются и Терехову. Лишним подтверждением этому может служить то, что центр SOCIS, которым фактически руководит еще один э… ну наверное все же друг Порошенко Игорь Грынив, провел в начале мая опрос в Харькове. И о чудо! "Лидером" симпатий оказался Терехов", - написал эксперт.



Также Гаврилечко напомнил, что харьковской облорганизацией "ЕС" руководит не кто-то из местных, а давняя соратница Петра Алексеевича нардеп Ирина Фриз.

"И, учитывая все выше сказанное, то следует предполагать, что "ЕС" в Харькове предстоит сыграть роль "троянского коня" в демократическом лагере. Так, они уже начали разговоры о том, что вот-вот на харьковских выборах появится еще и единый кандидат от проевропейских сил. В Харькове проевропейскими себя называют 11 партий и организаций. Их лидеров "ЕС" удалось собрать для совместного фото, и чтобы объявить, что "демократы" будут продолжать договариваться", - отметил Гаврилечко.



По его словам, ожидать некоего общего кандидата от проевропейских сил в Харькове – занятие бессмысленное.

"Но это, скорее всего, и не главное для соратников Порошенко в Харькове. Их цель показать, что они возглавляют это движение, а раз так, то, мол, их кандидат будет самым "единым". Хотя я не сомневаюсь, что кроме кандидата от "Евросолидарности" будут еще демократические кандидаты. От того же Блока Светличной, например. И всех соперников из демократического лагеря "ЕС" будет обвинять в том, что они не способны договариваться и оттягивают голоса. Не сомневаюсь, что кандидат от "ЕС" будет заведомо непроходным.

И слабым конкурентом для Терехова. Но его задачей будет как раз не победа, а "достойное" поражение Терехову. А по ходу кампании "проукраинский" кандидат от "ЕС" будет бить по другим кандидатам от демсил и другим оппонентам Терехова. Что ж это realpolitik по-украински" – подытожил эксперт.

Выборы харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года. В настоящее время обязанности мэра Харькова исполняет бывший заместитель покойного Геннадия Кернеса Игорь Терехов.