Каналы Медведчука возобновили вещание благодаря Рабиновичу

Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович передал свой YouTube-канал MIGnews для транслирования телеканалов "Первый независимый" и UkrLive.
Об этом сообщает "Детектор.медіа".
Эти каналы связаны с подозреваемым в государственной измене нардепом Виктором Медведчуком. Официально они принадлежат депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу.
Вещание подсанкционных каналов перешло на новые адреса и возобновилось.
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По состоянию на 4 февраля MIGnews располагает 19,8 тыс. подписчиками.
YouTube заблокировал каналы "Первый незалежний" и UkrLive, связанные с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука. По состоянию на утро 4 февраля каналы на YouTube недоступны. Их заблокировали за "нарушение правил сообщества YouTube", отмечает платформа.
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