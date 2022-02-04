Каналы Медведчука возобновили вещание благодаря Рабиновичу

Рабинович отдал свой YouTube канал. Фото: UkrLive

Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович передал свой YouTube-канал MIGnews для транслирования телеканалов "Первый независимый" и UkrLive.

Об этом сообщает "Детектор.медіа".

Эти каналы связаны с подозреваемым в государственной измене нардепом Виктором Медведчуком. Официально они принадлежат депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу.

Вещание подсанкционных каналов перешло на новые адреса и возобновилось.

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По состоянию на 4 февраля MIGnews располагает 19,8 тыс. подписчиками.

YouTube заблокировал каналы "Первый незалежний" и UkrLive, связанные с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука. По состоянию на утро 4 февраля каналы на YouTube недоступны. Их заблокировали за "нарушение правил сообщества YouTube", отмечает платформа.