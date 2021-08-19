Канал, который занимается антиукраинской пропагандой, хотят лишить лицензии

Во время митинга под телеканалом, февраль 2021 года. Фото: bykvu.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканалу "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева из-за призывов в эфире к разжиганию религиозной розни и ненависти.

4 мая и с повтором на следующий день телеканал транслировал передачу "Марафон" с ведущими Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий.

В эфире бывший нардеп Петр Симоненко высказывал утверждение, содержащих признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы разжигания национальной вражды и ненависти, пропаганды коммунистического тоталитарного режима.

В информации, которая транслировалась в эфире, было множество высказываний и утверждений, которые навязываются миру пропагандой РФ. Украина и ее власть, украинцы, которые отстаивают независимость государства, изображаются как последователи фашизма, раскольники православной церкви, которые начали гражданскую войну на Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тамада российской пропаганды. Рассказали о телеведущем, которому Зеленский показывал телефон

При этом ведущие телеканала не пытались защитить права и интересы телезрителей на получение объективной и сбалансированной информации и недопущение использования ненавистнической риторики в эфире.

За язык вражды телеканал получит иск в суд об аннулировании лицензии.